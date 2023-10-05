Узнать больше

В Подмосковье вручили награды лучшим педагогам региона

Короткая ссылка
В Московской области вручили награды лучшим педагогам региона. Церемонию приурочили ко Дню учителя.
В Подмосковье вручили награды лучшим педагогам региона

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы всегда собираемся, чествуем самых успешных, самых ищущих педагогов, которых любят дети и которые дают высокие результаты. Я часто говорю, что наша система образования выглядит весьма неплохо, но останавливаться мы не имеем права», — заявил губернатор Андрей Воробьёв.

В частности, почётное звание заслуженного работника образования Московской области получил Дмитрий Лутовинов из Орехово-Зуева, лауреат всероссийского конкурса «Учитель года».

Также стало известно, что в Свердловской области самой высокооплачиваемой вакансией педагога признали учителя русского языка в онлайн-школе, передаёт URA.RU со ссылкой на исследование URA.RU. Такому преподавателю предлагают зарплату от 130 тыс. рублей.

Далее следуют преподаватель математики, преподаватель английского языка удалённо, преподаватель китайского языка и учитель музыки.

Ранее сообщалось, что в России учителям в их профессиональный праздник чаще всего дарят цветы и сладкие подарки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить