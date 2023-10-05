В Подмосковье вручили награды лучшим педагогам региона

В Московской области вручили награды лучшим педагогам региона. Церемонию приурочили ко Дню учителя.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы всегда собираемся, чествуем самых успешных, самых ищущих педагогов, которых любят дети и которые дают высокие результаты. Я часто говорю, что наша система образования выглядит весьма неплохо, но останавливаться мы не имеем права», — заявил губернатор Андрей Воробьёв.

В частности, почётное звание заслуженного работника образования Московской области получил Дмитрий Лутовинов из Орехово-Зуева, лауреат всероссийского конкурса «Учитель года».

Также стало известно, что в Свердловской области самой высокооплачиваемой вакансией педагога признали учителя русского языка в онлайн-школе, передаёт URA.RU со ссылкой на исследование URA.RU. Такому преподавателю предлагают зарплату от 130 тыс. рублей.

Далее следуют преподаватель математики, преподаватель английского языка удалённо, преподаватель китайского языка и учитель музыки.

Ранее сообщалось, что в России учителям в их профессиональный праздник чаще всего дарят цветы и сладкие подарки.