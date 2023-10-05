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Психолог Колмановский: на любимой работе человек легче переносит стресс

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Психолог, директор центра психолого-социального консультирования «Наша жизнь» Александр Колмановский заявил, что уровень стресса на работе будет существенно ниже в том случае, если человек занимается любимым делом.

В работе много факторов стресса, но в большей степени это зависит от того, насколько работа является для человека самореализацией, поделился специалист в беседе с НСН.

«Самореализация — это когда человеку посчастливилось найти своё настоящее дело, это не так часто случается. То есть речь не об успехе, а о том, в чём он максимально органично себя чувствует, для чего он хотя бы несколько раз в неделю просыпается утром с удовольствием», — отметил психолог.

При этом в любом случае необходимо уметь «постоять за себя», если что-то не устраивает, подытожил Колмановский.

Ранее гештальт-терапевт Ирина Смолярчук дала совет не реагировать на токсичных коллег.

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