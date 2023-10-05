Обновлённые по новому стандарту поликлиники стали доступны для 6 млн москвичей

В Москве уже около 6 млн жителей могут получить медицинскую помощь в поликлиниках, открытых после реконструкции по новому московскому стандарту.

Об этом информирует НСН.

Заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что обновлённые медучреждения — это «не только стильный интерьер и удобная навигация, но и профессиональный коллектив врачей, оснащение самой современной медицинской техникой, комфорт для посетителей и сотрудников».

В ходе первого этапа программы капремонта городских поликлиник по новому московскому стандарту было обновлено 200 зданий. Второй этап программы включает ремонт ещё 140.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области с начала 2023 года 900 тыс. детей прошли диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр.