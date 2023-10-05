ВС запретил считать отказ дать доступ к телефону доказательством вины

Верховный суд России постановил запретить считать отказ задержанного предоставить пароль от смартфона правоохранителям признанием вины.

Об этом сообщило РАПСИ.

Соответствующее решение было вынесено судьёй после рассмотрения дела о покушении на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере. При этом нижестоящий суд установил, что задержанный приехал на участок, где собирался оборудовать тайники с наркотиками, однако не успел этого сделать. Мужчина не признал свою вину и заявлял, что купил наркотики для себя.

Верховный суд принял сторону осуждённого. В качестве одной из причин стало отсутствие в материалах дела информации о том, что у задержанного были связи с поставщиками и потребителями продукции. Судья также отметила, что ранее правоохранители необоснованно сослались на отказ фигуранта добровольно предоставить доступ к своему телефону.

Сообщается, что мужчине снизили наказание практически на семь лет, а также ему изменили место заключения. Таким образом, фигурант проведёт в колонии общего режима три года и три месяца.

28 сентября Верховный суд встал на сторону обманутой мошенниками жертвы в Самарской области.