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Свердловский парк развлечений выплатит полмиллиона рублей из-за травмы ребёнка

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Свердловский областной суд обязал первоуральский парк развлечений «Улей-парк» выплатить компенсацию в размере 500 тыс. рублей семье мальчика, который летом 2022 года получил компрессионный перелом позвоночника во время прыжков на батуте.
Свердловский парк развлечений выплатит полмиллиона рублей из-за травмы ребёнка
  • Gettyimages.ru
  • © Glasshouse Images

Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областного суда.

Суд, рассмотрев материалы дела и заслушав мнения сторон, пришёл к выводу, что ребёнок получил травму именно во время прыжков на батуте в «Улей-парке». Таким образом, ответчик не обеспечил должный уровень безопасности на аттракционе.

«Семья пострадавшего получит компенсацию в 500 тыс. рублей», — уточнили в суде.

Ранее сообщалось, что следователи проводят проверку по факту травмирования девочки на батуте в парке Карпинска в Свердловской области.

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