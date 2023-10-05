Свердловский парк развлечений выплатит полмиллиона рублей из-за травмы ребёнка
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Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областного суда.
Суд, рассмотрев материалы дела и заслушав мнения сторон, пришёл к выводу, что ребёнок получил травму именно во время прыжков на батуте в «Улей-парке». Таким образом, ответчик не обеспечил должный уровень безопасности на аттракционе.
«Семья пострадавшего получит компенсацию в 500 тыс. рублей», — уточнили в суде.
Ранее сообщалось, что следователи проводят проверку по факту травмирования девочки на батуте в парке Карпинска в Свердловской области.