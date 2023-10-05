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Депутат Тутова рассказала о роли советников по воспитанию в российских школах

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Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова рассказала, что в российских школах появились советники по воспитанию.

Президент России Владимир Путин на федеральном уровне ввёл дополнительные меры поддержки классных руководителей, сообщила Тутова в беседе с газетой «Взгляд».

«С нынешнего учебного года в школах появились советники по воспитанию, которые разрабатывают стратегии воспитательной работы, выявляют таланты, ведут профилактику вредных привычек, участвуют в развитии системы ученического самоуправления и вовлекают школьников в социально значимые проекты», — поделилась она.

Депутат также отметила, что педагоги сегодня трудятся в высокотехнологичной и инновационной среде. По её словам, «повышен престиж профессии», введены мотивационные механизмы, позволяющие педагогам развиваться в своей профессиональной сфере.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил российских преподавателей с предстоящим профессиональным праздником — Днём учителя.

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