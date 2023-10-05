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В Коми задержали подростков, пытавшихся поджечь трансформаторы у аэропорта

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Троих подростков задержали при попытке поджечь здание трансформаторной подстанции около аэропорта в Сыктывкаре.
В Коми задержали подростков, пытавшихся поджечь трансформаторы у аэропорта
  • РИА Новости

Об этом сообщило СУ СК России по Республике Коми.

«Трое подростков... пытались повредить и поджечь здание трансформаторной подстанции, расположенное рядом с аэропортом... в Сыктывкаре», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на террористический акт.

Ранее в ФСБ России сообщили, что задержанный житель Казани готовил поджог парка боевых машин на полигоне Казанского танкового училища и на базовой станции Малые Дербышки.

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