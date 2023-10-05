В Коми задержали подростков, пытавшихся поджечь трансформаторы у аэропорта
- РИА Новости
Об этом сообщило СУ СК России по Республике Коми.
«Трое подростков... пытались повредить и поджечь здание трансформаторной подстанции, расположенное рядом с аэропортом... в Сыктывкаре», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на террористический акт.
Ранее в ФСБ России сообщили, что задержанный житель Казани готовил поджог парка боевых машин на полигоне Казанского танкового училища и на базовой станции Малые Дербышки.