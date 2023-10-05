Губернатор Дрозденко поздравил педагогов Ленобласти с Днём учителя
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В своём обращении губернатор поблагодарил педагогов области «за подвижничество», передаёт Выборг ТВ.
«Вы открываете своим ученикам мир, учите их добру, порядочности, умению ценить дружбу, наставляете на правильный жизненный путь», — сказано в тексте.
Губернатор пожелал ленинградским педагогам здоровья и творческих достижений.
В то же время стало известно, что в Новосибирской области с начала текущего учебного года к работе приступили более тысячи молодых специалистов. Об этом информирует Сиб.фм.
Также на пресс-конференции с участием заместителя министра образования области Светланы Корольковой обсудили вопросы подготовки кадров в системе образования региона.
Ранее сообщалось, что в Удмуртии в 2023 году к работе приступили более 540 молодых педагогов.