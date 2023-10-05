Губернатор Дрозденко поздравил педагогов Ленобласти с Днём учителя

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил педагогов региона с профессиональным праздником — Международным днём учителя, 5 октября.

В своём обращении губернатор поблагодарил педагогов области «за подвижничество», передаёт Выборг ТВ.

«Вы открываете своим ученикам мир, учите их добру, порядочности, умению ценить дружбу, наставляете на правильный жизненный путь», — сказано в тексте.

Губернатор пожелал ленинградским педагогам здоровья и творческих достижений.

В то же время стало известно, что в Новосибирской области с начала текущего учебного года к работе приступили более тысячи молодых специалистов. Об этом информирует Сиб.фм.

Также на пресс-конференции с участием заместителя министра образования области Светланы Корольковой обсудили вопросы подготовки кадров в системе образования региона.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии в 2023 году к работе приступили более 540 молодых педагогов.