Узнать больше

Глава Минюста России посетил с рабочим визитом Херсонскую и Запорожскую области

Короткая ссылка
RT
Министр юстиции Константин Чуйченко посетил с рабочим визитом Херсонскую и Запорожскую области, где обсудил вопросы интеграции регионов в правое пространство Российской Федерации, а также эффективность реализации полномочий органов подотчётного ему ведомства.
Глава Минюста России посетил с рабочим визитом Херсонскую и Запорожскую области
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Как сообщает Минюст России, Чуйченко встретился с председателем правительства Запорожской области Антоном Кольцовым и председателем правительства Херсонской области Андреем Алексеенко.

В отчёте ведомства говорится, что особое внимание было уделено вопросам, связанным с формированием регионального законодательства Запорожской и Херсонской областей, системы бесплатной юридической помощи, создания органов ЗАГС и взаимодействия с территориальными органами юстиции.

Ранее RT сообщал, что Чуйченко заявлял, что России нужен юридический щит от решений судов стран Запада по санкциям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить