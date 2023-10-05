Глава Минюста России посетил с рабочим визитом Херсонскую и Запорожскую области

Министр юстиции Константин Чуйченко посетил с рабочим визитом Херсонскую и Запорожскую области, где обсудил вопросы интеграции регионов в правое пространство Российской Федерации, а также эффективность реализации полномочий органов подотчётного ему ведомства.

Как сообщает Минюст России, Чуйченко встретился с председателем правительства Запорожской области Антоном Кольцовым и председателем правительства Херсонской области Андреем Алексеенко.

В отчёте ведомства говорится, что особое внимание было уделено вопросам, связанным с формированием регионального законодательства Запорожской и Херсонской областей, системы бесплатной юридической помощи, создания органов ЗАГС и взаимодействия с территориальными органами юстиции.

Ранее RT сообщал, что Чуйченко заявлял, что России нужен юридический щит от решений судов стран Запада по санкциям.