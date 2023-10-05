Глава Минюста России посетил с рабочим визитом Херсонскую и Запорожскую области
- РИА Новости
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Как сообщает Минюст России, Чуйченко встретился с председателем правительства Запорожской области Антоном Кольцовым и председателем правительства Херсонской области Андреем Алексеенко.
В отчёте ведомства говорится, что особое внимание было уделено вопросам, связанным с формированием регионального законодательства Запорожской и Херсонской областей, системы бесплатной юридической помощи, создания органов ЗАГС и взаимодействия с территориальными органами юстиции.
Ранее RT сообщал, что Чуйченко заявлял, что России нужен юридический щит от решений судов стран Запада по санкциям.