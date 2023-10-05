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В Тюмени задержан подозреваемый в убийстве мужчины, чей труп нашли в багажнике

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Тюменский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Тюменской области возбудил уголовное дело по факту обнаружения в багажнике автомобиля Lada Granta трупа мужчины, который перевозили двое школьников в Тюмени 5 октября. Подозреваемый в совершении преступления задержан, им оказался родственник убитого.
В Тюмени задержан подозреваемый в убийстве мужчины, чей труп нашли в багажнике
  • РИА Новости

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК России (убийство), передаёт URA.RU со ссылкой на Telegram-канал следственного ведомства.

Оказалось, что 54-летний убитый являлся отцом одного из школьников. На его теле обнаружены следы от огнестрельных ранений. 

«В настоящее время подозреваемый задержан. Им оказался родственник убитого», — указано в сообщении регионального управления СК.

По предварительным данным, убийство произошло на фоне личных неприязненных отношений.

Ведётся следствие, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что житель Удмуртии погиб после того, как убил сотрудника аварийно-спасательной газовой службы в городе Можга и угнал его автомобиль.

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