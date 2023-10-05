Президент Узбекистана Мирзиёев прилетел в Казань

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл в Казань с официальным визитом, сообщила пресс-служба главы государства.

Отмечается, что в городском аэропорту Мирзиёева встретили вице-премьер России — министр промышленности и торговли Денис Мантуров, а также глава Татарстана Рустам Минниханов.

По имеющейся информации, президент посетит выставку промышленного потенциала Республики Татарстан, ознакомится с итогами форума регионов «Россия — Узбекистан», а также прибудет с визитом в технопарк высоких технологий им. Б. Рамеева в Казани.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин во время визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию проведёт с ним встречу 6 октября.