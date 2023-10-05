Количество кафе и ресторанов в новых ЖК выросло на 50% с 2019 года

В Москве количество кафе и ресторанов в новостройках и уже заселённых новых домах выросло. В 2023 году средний показатель достиг 4—5 единиц на тысячу квартир, это на 30—50% больше, чем в допандемийном 2019-м.

Об этом газете «Известия» сообщили аналитики Absolut POS и AFI Development.

По замечанию директора по коммерческой недвижимости AFI Development Сергея Баранова, заведения общепита в ЖК становятся аналогом коворкинг-пространств.

Также, по его словам, в связи с трендом роста спроса на квартиры-студии и квартиры малой площади кафе и рестораны становятся «нейтральной территорией» для встреч.

По прогнозу эксперта, тренд сохранит восходящую динамику и в течение ближайших двух лет количество кафе и ресторанов в жилых комплексах вырастет ещё на 20—25%.

Со своей стороны, в Absolut POS сообщили, что посетители заведений общепита в жилых комплексах в среднем проводят в них на 30% больше времени, чем в центре города, при сопоставимом среднем чеке.

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