Количество кафе и ресторанов в новых ЖК выросло на 50% с 2019 года
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Об этом газете «Известия» сообщили аналитики Absolut POS и AFI Development.
По замечанию директора по коммерческой недвижимости AFI Development Сергея Баранова, заведения общепита в ЖК становятся аналогом коворкинг-пространств.
Также, по его словам, в связи с трендом роста спроса на квартиры-студии и квартиры малой площади кафе и рестораны становятся «нейтральной территорией» для встреч.
По прогнозу эксперта, тренд сохранит восходящую динамику и в течение ближайших двух лет количество кафе и ресторанов в жилых комплексах вырастет ещё на 20—25%.
Со своей стороны, в Absolut POS сообщили, что посетители заведений общепита в жилых комплексах в среднем проводят в них на 30% больше времени, чем в центре города, при сопоставимом среднем чеке.
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