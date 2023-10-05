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В московском метро запустили поезд «Учитель — главная профессия на Земле»

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Заммэра Москвы, глава Дептранса Максим Ликсутов сообщил, что в столичном метрополитене запустили тематический поезд «Учитель — главная профессия на Земле» по случаю Года педагога и наставника. Состав будет курсировать на Арбатско-Покровской линии в течение полугода.
В московском метро запустили поезд «Учитель — главная профессия на Земле»

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Ранее мы выпустили тематическую карту «Тройка», чтобы ещё раз поблагодарить преподавателей за труд и любовь к своему делу», — отметил заммэра.

Слоганом тематического поезда стала фраза «Скажи спасибо учителю».

Вагоны украсили цитаты известных педагогов: Антона Макаренко, Константина Ушакова, Василия Сухомлинского и др.

Ранее НСН сообщала, что в первый рабочий день после запуска четвёртого Московского центрального диаметра (МЦД-4) пассажиры совершили более 216 тыс. поездок.

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