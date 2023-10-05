Бочкарёв: продолжается архитектурное оформление комплекса зданий Национального космического центра

Продолжается архитектурное оформление внешних фасадов комплекса зданий Национального космического центра (НКЦ), сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Все здания Национального космического центра соединены между собой пешеходной галереей и мостовыми переходами, что обеспечит удобство перемещения для будущих сотрудников многофункционального комплекса. Длина центральной галереи, которая примыкает к 47-этажной башне и связывает между собой все корпуса, превышает 500 м», — сказал он.

Комплекс зданий НКЦ оформляется в единой архитектурной стилистике, для внешней отделки используются светопрозрачные модульные фасады. Общая площадь фасадных систем составляет 140 тыс. кв. м. Из них 120 тыс. кв. м — светопрозрачные конструкции.

Руководитель строительного подразделения «Мосинжпроекта» Константин Маслаков отметил, что художественное оформление центра позволяет подчеркнуть геометрию всего комплекса зданий.

«Закончены основные монтажные работы. Все 47 этажей высотного здания смонтированы, приступили к фасадным работам, инженерии, отделочным работам», — сообщил мэр города Сергей Собянин в ходе осмотра строительства.

«Мосинжпроект» реализует проект в интересах правительства Москвы и «Роскосмоса». Общая площадь комплекса зданий НКЦ — более 250 тыс. кв. м.