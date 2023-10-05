В России предложили учредить День ветерана боевых действий 1 июля

Депутаты фракции ЛДПР планируют внести в Госдуму предложение: в законе «О днях воинской славы и памятных датах России» установить День ветерана боевых действий с датой празднования 1 июля. Кабмин законопроект не поддержал.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что новая дата посвящена признанию заслуг граждан, принимавших участие в боевых действиях, локальных войнах и вооружённых конфликтах на территории СССР, на территории Российской Федерации и территориях других государств после 1945 года.

В настоящее время в России более 2 млн ветеранов боевых действий, и их число пополняют участники специальной военной операции, прокомментировал для «Парламентской газеты» председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

По его словам, законопроект внесут в Госдуму в ближайшее время.

Правительство, со своей стороны, направило отрицательный отзыв на законопроект с тем обоснованием, что в Федеральном законе уже установлены памятные даты и дни воинской славы России: 23 февраля — День защитника Отечества, 15 февраля — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, 9 декабря — День Героев Отечества.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин поздравил ветеранов и личный состав сухопутных войск с праздником.