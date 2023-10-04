Автоэксперт Хайцеэр посоветовал не использовать для ремонта подержанные тормозные диски

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр выразил мнение, что для ремонта или восстановления своей машины нельзя использовать подержанные тормозные диски и шланги, колодки, амортизаторы, пружины, приводы и рулевые тяги.

«Все эти запчасти подвергаются серьёзному трению и износу и могут иметь скрытые дефекты, о которых вы не будете знать. Если лопнет тормозной шланг, вы врежетесь в другую машину. Если вырвет тягу, автомобиль перевернётся, и вы можете пострадать», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил Хайцеэр, не стоит устанавливать на автомобиль подержанную помпу, поскольку если её заклинит, то циркуляция антифриза в системе охлаждения прекратится и двигатель может закипеть.

Ранее управляющий автосервисом «Форсаж» в Новом Уренгое Дмитрий Янковский рассказал об особенностях смены летних шин на зимние.