Автоэксперт Хайцеэр посоветовал не использовать для ремонта подержанные тормозные диски
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«Все эти запчасти подвергаются серьёзному трению и износу и могут иметь скрытые дефекты, о которых вы не будете знать. Если лопнет тормозной шланг, вы врежетесь в другую машину. Если вырвет тягу, автомобиль перевернётся, и вы можете пострадать», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».
Как отметил Хайцеэр, не стоит устанавливать на автомобиль подержанную помпу, поскольку если её заклинит, то циркуляция антифриза в системе охлаждения прекратится и двигатель может закипеть.
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