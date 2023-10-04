Психолог Смолярчук посоветовала не реагировать на токсичных коллег
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«Это обычно люди, которые на работе опасаются за своё насиженное место», — сказала она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По её словам, травля не может длиться вечно, и по возможности лучше просто переждать и не давать оппонентам реакции.
«Надо всегда знать для себя, для успокоения, что этот процесс конечен», — добавила она.
Ранее газета «Известия» сообщала, что большинство россиян (52%) по меньшей мере раз в жизни меняли работу из-за конфликтной атмосферы в коллективе.