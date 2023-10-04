Эндокринолог Катхурия назвала признаки проблем с щитовидной железой

Эндокринолог Европейского медицинского центра (EMC) Юлия Катхурия заявила, что на проблемы с щитовидной железой могут указывать сонливость, апатия, потливость, сухость кожи.

«При избытке гормонов человек может испытывать прилив энергии, может на какое-то время повыситься работоспособность, про таких людей говорят, что они «то шьют, то порют», но одновременно повышается раздражительность, эмоциональность, случаются вспышки гнева, бывает сложно уснуть, снижается качество сна», — рассказала она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, аппетит может быть повышенным, но при этом вес снижается. Также учащается пульс, увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему.

«Недостаток гормонов может проявляться снижением настроения, он провоцирует депрессию, сонливость и апатию, склонность к отёчности, сухости кожи, замедление ритма сердечных сокращений», — отметила Катхурия.

Она добавила, что заболевания эндокринной системы могут проявляться постепенно, поэтому важно ежегодно проходить обследование у эндокринолога.

Ранее врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев в беседе с НСН заявил, что на данный момент нет исследований, которые доказывали бы прямое влияние COVID-19 на развитие ожирения.