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Эндокринолог Катхурия назвала признаки проблем с щитовидной железой

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Эндокринолог Европейского медицинского центра (EMC) Юлия Катхурия заявила, что на проблемы с щитовидной железой могут указывать сонливость, апатия, потливость, сухость кожи.
Эндокринолог Катхурия назвала признаки проблем с щитовидной железой
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«При избытке гормонов человек может испытывать прилив энергии, может на какое-то время повыситься работоспособность, про таких людей говорят, что они «то шьют, то порют», но одновременно повышается раздражительность, эмоциональность, случаются вспышки гнева, бывает сложно уснуть, снижается качество сна», — рассказала она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, аппетит может быть повышенным, но при этом вес снижается. Также учащается пульс, увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему.

«Недостаток гормонов может проявляться снижением настроения, он провоцирует депрессию, сонливость и апатию, склонность к отёчности, сухости кожи, замедление ритма сердечных сокращений», — отметила Катхурия.

Она добавила, что заболевания эндокринной системы могут проявляться постепенно, поэтому важно ежегодно проходить обследование у эндокринолога.

Ранее врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев в беседе с НСН заявил, что на данный момент нет исследований, которые доказывали бы прямое влияние COVID-19 на развитие ожирения.

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