Специалист по фитнесу Рябинкова посоветовала начинать занятия не ранее, чем через два часа после сна
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«Если тренировка лёгкой интенсивности, например, йога, пилатес, лёгкая пробежка, то после сна можно выждать час. Однозначно, сразу после пробуждения тренироваться не стоит», — цитирует эксперта сайт kp.ru.
По её словам, принято считать, что в сутки в среднем нужно спать от шести до восьми часов, хотя всё индивидуально.
«Исследований, которые говорили бы о вреде ночных тренировок, мы не найдём. У всех свои циркадные ритмы — биологические часы. Ночью занимаются люди, которые стесняются тренироваться при всех днём, особенно при избыточном весе, или работающие онлайн, или родители, которые в силу разных обстоятельств не могут днём оставить детей одних», — отметила Рябинкова.
Ранее врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев в беседе с НСН заявил, что на данный момент нет исследований, которые доказывали бы прямое влияние COVID-19 на развитие ожирения.