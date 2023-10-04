Специалист по фитнесу Рябинкова посоветовала начинать занятия не ранее, чем через два часа после сна

Вице-президент Национального фитнес-сообщества, ректор Колледжа фитнеса и бодибилдинга имени Бена Вейдера Елена Рябинкова выразила мнение, что начинать занятия лучше всего не ранее, чем через два часа после пробуждения.

«Если тренировка лёгкой интенсивности, например, йога, пилатес, лёгкая пробежка, то после сна можно выждать час. Однозначно, сразу после пробуждения тренироваться не стоит», — цитирует эксперта сайт kp.ru.

По её словам, принято считать, что в сутки в среднем нужно спать от шести до восьми часов, хотя всё индивидуально.

«Исследований, которые говорили бы о вреде ночных тренировок, мы не найдём. У всех свои циркадные ритмы — биологические часы. Ночью занимаются люди, которые стесняются тренироваться при всех днём, особенно при избыточном весе, или работающие онлайн, или родители, которые в силу разных обстоятельств не могут днём оставить детей одних», — отметила Рябинкова.

Ранее врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев в беседе с НСН заявил, что на данный момент нет исследований, которые доказывали бы прямое влияние COVID-19 на развитие ожирения.