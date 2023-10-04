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В Курганской области проводят проверку по факту гибели женщины на пожаре

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В Курганской области проводят доследственную проверку по факту гибели жительницы Кетовского округа в результате пожара.
В Курганской области проводят проверку по факту гибели женщины на пожаре
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального СУ СК России.

«В одном из дачных домов в садоводстве Болдино Кетовского округа произошло возгорание. После тушения пожара в сгоревшем доме обнаружено тело женщины», — заявили в ведомстве.

Личность погибшей установлена. Причиной пожара могло стать нарушение правил использования печи или её неисправность. Назначена экспертиза.

Ранее сообщалось, что в Тюмени в результате пожара в частном доме погибли два человека.

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