В Курганской области проводят проверку по факту гибели женщины на пожаре

В Курганской области проводят доследственную проверку по факту гибели жительницы Кетовского округа в результате пожара.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального СУ СК России.

«В одном из дачных домов в садоводстве Болдино Кетовского округа произошло возгорание. После тушения пожара в сгоревшем доме обнаружено тело женщины», — заявили в ведомстве.

Личность погибшей установлена. Причиной пожара могло стать нарушение правил использования печи или её неисправность. Назначена экспертиза.

Ранее сообщалось, что в Тюмени в результате пожара в частном доме погибли два человека.