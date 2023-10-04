Депутат Гасанов высказался о необходимости реестра злостных неплательщиков алиментов

Депутат Госдумы Джамаладин Гасанов поддержал предложение создать реестр злостных неплательщиков алиментов. По его словам, разработку такого перечня обсуждали много лет.

«Однако никак не могли определить параметры лиц, которые туда могли попасть. Теперь уже точно определили — злостные уклонисты, те, кто постоянно прячется, а не те, кто пропустил один-два раза», — цитирует депутата «Российская газета».

По словам Гасанова, инициатива направлена на повышение социальной защиты детей, поскольку если родители не смогли разобраться между собой, то почему должен страдать ребёнок.

Ранее стало известно, что правительство России во внесённом в Госдуму законопроекте предложило создать реестр, в котором содержались бы данные о неплательщиках, привлечённых к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске.

Адвокат по семейным делам Илья Титов сообщил, что отцам, самостоятельно воспитывающим детей до трёх лет, матери должны выплачивать алименты, средний размер которых 20—30 тыс. рублей.