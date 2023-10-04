Узнать больше

Депутат Гасанов высказался о необходимости реестра злостных неплательщиков алиментов

Короткая ссылка
Депутат Госдумы Джамаладин Гасанов поддержал предложение создать реестр злостных неплательщиков алиментов. По его словам, разработку такого перечня обсуждали много лет.
Депутат Гасанов высказался о необходимости реестра злостных неплательщиков алиментов
  • РИА Новости

«Однако никак не могли определить параметры лиц, которые туда могли попасть. Теперь уже точно определили — злостные уклонисты, те, кто постоянно прячется, а не те, кто пропустил один-два раза», — цитирует депутата «Российская газета».

По словам Гасанова, инициатива направлена на повышение социальной защиты детей, поскольку если родители не смогли разобраться между собой, то почему должен страдать ребёнок.

Ранее стало известно, что правительство России во внесённом в Госдуму законопроекте предложило создать реестр, в котором содержались бы данные о неплательщиках, привлечённых к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске.

Адвокат по семейным делам Илья Титов сообщил, что отцам, самостоятельно воспитывающим детей до трёх лет, матери должны выплачивать алименты, средний размер которых 20—30 тыс. рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить