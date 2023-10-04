Сервисом «По пути» в Москве воспользовались более миллиона раз за два года

При помощи сервиса «По пути» в Москве совершили более миллиона поездок с 2021 года, заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Запустили первый в России сервис персонализированных перевозок по требованию «По пути». Автобусы доставляют пассажиров в ТиНАО и инновационный центр «Сколково» до станций метро и МЦД и обратно», — сказал Ликсутов.

По его словам, сервис будет удобен для 40 тыс. горожан, которые проживают в Сосенском, Воскресенском, Филимонковском, Десеновском и Рязановском поселениях, а также для персонала центра «Сколково».

Ранее, как сообщала НСН, Единому диспетчерскому центру Московского метрополитена исполнилось четыре года. Мэр Сергей Собянин назвал его самым современным в мире.