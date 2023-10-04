Сервисом «По пути» в Москве воспользовались более миллиона раз за два года
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.
«Запустили первый в России сервис персонализированных перевозок по требованию «По пути». Автобусы доставляют пассажиров в ТиНАО и инновационный центр «Сколково» до станций метро и МЦД и обратно», — сказал Ликсутов.
По его словам, сервис будет удобен для 40 тыс. горожан, которые проживают в Сосенском, Воскресенском, Филимонковском, Десеновском и Рязановском поселениях, а также для персонала центра «Сколково».
Ранее, как сообщала НСН, Единому диспетчерскому центру Московского метрополитена исполнилось четыре года. Мэр Сергей Собянин назвал его самым современным в мире.