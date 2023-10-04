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Врач Ахпашев посоветовал подбирать детям удобную обувь для профилактики ортопедических заболеваний

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В пресс-службе ФНКЦ ФМБА России рассказали, что сколиоз разной степени выявляют у 70% детей. Проблемы возникают из-за неправильного положения тела во время занятий и в целом от сидячего образа жизни.
Врач Ахпашев посоветовал подбирать детям удобную обувь для профилактики ортопедических заболеваний
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

Специалисты рекомендуют не затягивать с посещением ортопеда, если ребёнок часто жалуется на боли в спине и ногах, сутулится или испытывает трудности в движении.

«Для профилактики ортопедических заболеваний нужно поддерживать физическую активность и подбирать удобную правильную обувь. Если проблемы уже имеются, то хорошо укрепить спину и стопы помогает активное движение в воде, массаж, лечебная физкультура», — заявил заведующий кафедрой травматологии и ортопедии Академии постдипломного образования ФНКЦ ФМБА России, кандидат медицинских наук Александр Ахпашев.

Ранее эндокринолог Алёна Барредо в беседе с НСН рассказала о причинах детского ожирения. По её словам, они могут быть разными, среди них — неверная модель питания родителей.

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