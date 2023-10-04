Врач Ахпашев посоветовал подбирать детям удобную обувь для профилактики ортопедических заболеваний

В пресс-службе ФНКЦ ФМБА России рассказали, что сколиоз разной степени выявляют у 70% детей. Проблемы возникают из-за неправильного положения тела во время занятий и в целом от сидячего образа жизни.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

Специалисты рекомендуют не затягивать с посещением ортопеда, если ребёнок часто жалуется на боли в спине и ногах, сутулится или испытывает трудности в движении.

«Для профилактики ортопедических заболеваний нужно поддерживать физическую активность и подбирать удобную правильную обувь. Если проблемы уже имеются, то хорошо укрепить спину и стопы помогает активное движение в воде, массаж, лечебная физкультура», — заявил заведующий кафедрой травматологии и ортопедии Академии постдипломного образования ФНКЦ ФМБА России, кандидат медицинских наук Александр Ахпашев.

Ранее эндокринолог Алёна Барредо в беседе с НСН рассказала о причинах детского ожирения. По её словам, они могут быть разными, среди них — неверная модель питания родителей.