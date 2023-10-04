Врач Ахпашев посоветовал подбирать детям удобную обувь для профилактики ортопедических заболеваний
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».
Специалисты рекомендуют не затягивать с посещением ортопеда, если ребёнок часто жалуется на боли в спине и ногах, сутулится или испытывает трудности в движении.
«Для профилактики ортопедических заболеваний нужно поддерживать физическую активность и подбирать удобную правильную обувь. Если проблемы уже имеются, то хорошо укрепить спину и стопы помогает активное движение в воде, массаж, лечебная физкультура», — заявил заведующий кафедрой травматологии и ортопедии Академии постдипломного образования ФНКЦ ФМБА России, кандидат медицинских наук Александр Ахпашев.
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