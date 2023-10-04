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Во Владивостоке впервые организовали конкурс профмастерства «Мой первый учитель»

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Во Владивостоке впервые проходит конкурс педагогического профмастерства «Мой первый учитель». Его участниками стали педагоги начальных классов из 19 школ.
Во Владивостоке впервые организовали конкурс профмастерства «Мой первый учитель»
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Мы решили вовлечь эту категорию педагогов в конкурсную деятельность и запустили такой конкурс в этом году. Предварительно провели тестирование учителей начального звена всех школ города. Те, кто набрал наибольшее число баллов, и стали участниками конкурса «Мой первый учитель», — заявила начальник отдела организационной работы и взаимодействия с муниципальными учреждениями образования управления Людмила Сегеда.

Также стало известно, что в августе 2023 года в школы Удмуртии пришли 547 молодых педагогов, рассказала министр образования и науки региона Светлана Болотникова. Об этом сообщает izhlife.ru.

Как отметила Болотникова, молодые учителя получают выплаты за первый, второй и третий год работы. Кроме того, за такими педагогами закрепляются наставники, которые помогают им в адаптации.

Ранее педагог, литературовед, заслуженный учитель России, дипломант Анциферовской премии, ветеран труда, житель блокадного Ленинграда Дмитрий Мурин рассказал, как стал педагогом.

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