Во Владивостоке впервые организовали конкурс профмастерства «Мой первый учитель»

Во Владивостоке впервые проходит конкурс педагогического профмастерства «Мой первый учитель». Его участниками стали педагоги начальных классов из 19 школ.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Мы решили вовлечь эту категорию педагогов в конкурсную деятельность и запустили такой конкурс в этом году. Предварительно провели тестирование учителей начального звена всех школ города. Те, кто набрал наибольшее число баллов, и стали участниками конкурса «Мой первый учитель», — заявила начальник отдела организационной работы и взаимодействия с муниципальными учреждениями образования управления Людмила Сегеда.

Также стало известно, что в августе 2023 года в школы Удмуртии пришли 547 молодых педагогов, рассказала министр образования и науки региона Светлана Болотникова. Об этом сообщает izhlife.ru.

Как отметила Болотникова, молодые учителя получают выплаты за первый, второй и третий год работы. Кроме того, за такими педагогами закрепляются наставники, которые помогают им в адаптации.

Ранее педагог, литературовед, заслуженный учитель России, дипломант Анциферовской премии, ветеран труда, житель блокадного Ленинграда Дмитрий Мурин рассказал, как стал педагогом.