Более трети россиян никогда не учились онлайн

Новое исследование показало, что 37% россиян никогда не учились онлайн.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на образовательную платформу Нетология.

Самый большой интерес к онлайн-обучению отмечен у жителей городов-миллионников и городов с численностью населения от 100 до 500 тыс. человек.

Лидируют по числу студентов онлайн-курсов Центральный и Приволжский федеральные округа.

Ранее педагог, литературовед, заслуженный учитель России, дипломант Анциферовской премии, ветеран труда, житель блокадного Ленинграда Дмитрий Мурин рассказал, как стал педагогом.