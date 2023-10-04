Более трети россиян никогда не учились онлайн
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на образовательную платформу Нетология.
Самый большой интерес к онлайн-обучению отмечен у жителей городов-миллионников и городов с численностью населения от 100 до 500 тыс. человек.
Лидируют по числу студентов онлайн-курсов Центральный и Приволжский федеральные округа.
Ранее педагог, литературовед, заслуженный учитель России, дипломант Анциферовской премии, ветеран труда, житель блокадного Ленинграда Дмитрий Мурин рассказал, как стал педагогом.