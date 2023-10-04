Почти половина российских родителей готовы переехать ради школы для ребёнка

Согласно новому исследованию, 44% российских родителей готовы переехать в другой район города, чтобы их ребёнок посещал лучшую школу.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование СК «Росгосстрах» и банка «Открытие».

По словам 24% опрошенных, они готовы арендовать квартиру в нужном районе, а 19% готовы приобрести недвижимость.

Как утверждают 20% респондентов, качество школы играет для них важную роль, и они выбирают образовательное учреждение из топ-10 в городе.

Для 34% участников исследования уровень школы имеет значение, то они ищут баланс, чтобы было удобно всем.

По словам 32% россиян, они просто выбирают школу поближе к дому.

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