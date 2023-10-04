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Большинство россиян хотя бы раз в жизни меняли работу из-за конфликта с коллегами

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Большинство россиян (52%) по меньшей мере раз в жизни меняли работу из-за конфликтной атмосферы в коллективе.
Большинство россиян хотя бы раз в жизни меняли работу из-за конфликта с коллегами
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на опрос, проведённый группой «Ренессанс страхование» (MOEX: RENI) и исследовательским центром «Зарплаты.ру».

По словам 22% из уволившихся, они принимали такое решение более одного раза за свою карьеру.

«Тем не менее россияне готовы оставаться в токсичном коллективе до последнего. Конец терпению для каждого четвёртого наступает, когда у работодателя появляются неадекватные требования к выполнению работы (27%)», — говорится в отчёте.

Ещё для 13% точкой невозврата становится осознание, что изменить что-то в компании невозможно, а для 11% поводом написать заявление стал отказ в повышении зарплаты.

Среди других причин — резкое увеличение объёма задач (10%) и факт того, что токсичный коллега остаётся в коллективе (8%).

Ранее доктор психологических наук, профессор, декан факультета практической психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук Евгений Моргунов рассказал о таком явлении, как профессиональное выгорание.

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