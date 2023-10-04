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Иммунолог Крючков назвал нарушения со стороны ЦНС самыми частыми последствиями COVID-19

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Иммунолог Николай Крючков заявил, что нарушения со стороны центральной нервной системы являются самыми частыми последствиями коронавируса.
Иммунолог Крючков назвал нарушения со стороны ЦНС самыми частыми последствиями COVID-19
  • РИА Новости

«В первую очередь это туман в голове, нарушение внимания, краткосрочной памяти, отсутствие сил. Это может быть долго. У части людей проходит со временем. У других сохраняется от года и дольше», — сказал он в беседе с URA.RU.

По его словам, среди других последствий — повышенная тревожность и нарушения сна.

Как отметил Крючков, реже бывает клиническая депрессия.

Ранее врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев в беседе с НСН заявил, что на данный момент нет исследований, которые доказывали бы прямое влияние COVID-19 на развитие ожирения.

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