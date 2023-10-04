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Московская неделя интерьера и дизайна пройдёт 28—31 октября

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Московская неделя интерьера и дизайна будет проходить с 28 по 31 октября.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на страницу мэра Сергея Собянина в социальной сети «ВКонтакте».

«Тема выставки — «Доступный ремонт и качественная обстановка». Приглашаем на неё производителей мебели, предметов интерьера, отделочных и строительных материалов», — заявил Собянин.

На выставке будет представлено более 650 брендов из России, а также из стран Ближнего Востока, Индии и Китая.

Кроме того, запланирована деловая программа.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве названы победители проекта «Арт-фабрика».

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