Московская неделя интерьера и дизайна пройдёт 28—31 октября
Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на страницу мэра Сергея Собянина в социальной сети «ВКонтакте».
«Тема выставки — «Доступный ремонт и качественная обстановка». Приглашаем на неё производителей мебели, предметов интерьера, отделочных и строительных материалов», — заявил Собянин.
На выставке будет представлено более 650 брендов из России, а также из стран Ближнего Востока, Индии и Китая.
Кроме того, запланирована деловая программа.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве названы победители проекта «Арт-фабрика».