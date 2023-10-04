На востоке Москвы реализовали более 10 проектов благоустройства с начала года

На востоке Москвы в 2023 году реализовали более десяти интересных проектов благоустройства, заявил мэр Сергей Собянин.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на сайт Собянина.

Например, в Косине-Ухтомском привели в порядок парк у Святого озера. Как отметил мэр, горожане любят это место для прогулок и отдыха, но там не хватало обустроенных маршрутов, освещения, современных детских и спортивных площадок.

Ещё одним проектом стала парковая зона у улицы Медведева, где реконструировали два пешеходных моста через реку Руднёвку.

На месте пустыря в районе Соколиная Гора создали пространство для игр и спорта. Благоустроен жилой квартал в границах Мартеновской улицы и проспектов Федеративный и Зелёный в Новогирееве.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в поймах рек Шмелёвки и Кузнецовки в Москве открылся новый парк.