На востоке Москвы реализовали более 10 проектов благоустройства с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на сайт Собянина.
Например, в Косине-Ухтомском привели в порядок парк у Святого озера. Как отметил мэр, горожане любят это место для прогулок и отдыха, но там не хватало обустроенных маршрутов, освещения, современных детских и спортивных площадок.
Ещё одним проектом стала парковая зона у улицы Медведева, где реконструировали два пешеходных моста через реку Руднёвку.
На месте пустыря в районе Соколиная Гора создали пространство для игр и спорта. Благоустроен жилой квартал в границах Мартеновской улицы и проспектов Федеративный и Зелёный в Новогирееве.
Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в поймах рек Шмелёвки и Кузнецовки в Москве открылся новый парк.