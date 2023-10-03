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Собянин назвал единый диспетчерский центр метро самым современным в мире

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Единому диспетчерскому центру Московского метрополитена исполнилось четыре года. Мэр Сергей Собянин назвал его самым современным в мире.
Собянин назвал единый диспетчерский центр метро самым современным в мире
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Как отметил мэр, благодаря ЕДЦ график движения поездов в метро соблюдается с точностью более 99%.

«Он круглосуточно управляет всем рельсовым транспортом Москвы: метро, трамваями, МЦК и МЦД... Любые изменения фиксируются и сразу обрабатываются. Скорость реагирования на инциденты в метро увеличилась в 2,5 раза, на МЦД — в 3,5 раза», — заявил Собянин.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что на Большой кольцевой линии Московского метрополитена открылись ещё три площадки проекта «Музыка в метро». Они расположены на станциях «Рижская», «Марьина Роща» и «Кленовый бульвар».

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