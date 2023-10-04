В Удмуртии более 540 молодых педагогов начали работать в 2023 году

В Удмуртии Большая учительская неделя стартовала 2 октября, она продлится до 8 октября.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

По словам министра образования и науки региона Светланы Болотниковой, в республике трудятся около 31 тыс. педагогов, из них более 540 — молодые специалисты, пришедшие на работу в этом году. Для молодых специалистов в республике есть специальные выплаты.

Также в регионе учреждён знак «Почётный наставник в области образования в Удмуртии». Церемония награждения пройдёт 4 октября.

В республике 2023-й объявлен Годом педагога и наставника.

Ранее сообщалось, что Большая учительская неделя проходит в Санкт-Петербурге.