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В Удмуртии более 540 молодых педагогов начали работать в 2023 году

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В Удмуртии Большая учительская неделя стартовала 2 октября, она продлится до 8 октября.
В Удмуртии более 540 молодых педагогов начали работать в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

По словам министра образования и науки региона Светланы Болотниковой, в республике трудятся около 31 тыс. педагогов, из них более 540 — молодые специалисты, пришедшие на работу в этом году. Для молодых специалистов в республике есть специальные выплаты.

Также в регионе учреждён знак «Почётный наставник в области образования в Удмуртии». Церемония награждения пройдёт 4 октября.

В республике 2023-й объявлен Годом педагога и наставника.

Ранее сообщалось, что Большая учительская неделя проходит в Санкт-Петербурге.

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