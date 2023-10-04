В колледж из технополиса «Москва» зачислено более 430 первокурсников
Об этом информирует НСН.
Овчинский напомнил, что базовая кафедра образовательного учреждения располагается в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва».
МГОУ увеличил количество мест по специальностям «Эксплуатация БАС» (беспилотных авиационных систем. — RT) в три раза, подчеркнул министр.
Также колледж набирает абитуриентов на такие направления, как «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств», «Технология машиностроения», «Информационные системы и программирование» и др.
Ранее газета «Взгляд» сообщала, что в Нижнем Новгороде запустили всероссийский хакатон проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект», который входит в платформу «Россия — страна возможностей».