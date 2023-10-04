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В колледж из технополиса «Москва» зачислено более 430 первокурсников

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Министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал, что в текущем году в «Московский государственный образовательный комплекс» (ГБПОУ МГОК) на обучение по ключевым инженерным специальностям зачислены свыше 430 первокурсников.

Об этом информирует НСН.

Овчинский напомнил, что базовая кафедра образовательного учреждения располагается в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва».

МГОУ увеличил количество мест по специальностям «Эксплуатация БАС» (беспилотных авиационных систем. — RT) в три раза, подчеркнул министр.

Также колледж набирает абитуриентов на такие направления, как «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств», «Технология машиностроения», «Информационные системы и программирование» и др.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что в Нижнем Новгороде запустили всероссийский хакатон проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект», который входит в платформу «Россия — страна возможностей».

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