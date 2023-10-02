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HR-специалист Юркова дала советы, как строить разговор о карьерном продвижении

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Директор по персоналу группы компаний «Эксцельсиор» Ксения Юркова посоветовала тем, кто хотел бы получить повышение, привести доказательства того, что компания потеряет в доходах в случае их увольнения.

«Потеря компетентного специалиста — часто и финансовая потеря. Чтобы получить повышение или продвижение, человек должен уметь обосновать, почему компания потеряет деньги, если он уйдёт», — поделилась она в беседе с URA.RU.

Эксперт посоветовала проанализировать рынок труда, выяснить, какие навыки требуются на аналогичных позициях, а также уровень зарплат.

Начать разговор стоит с собственных достижений. Также можно привести аргумент, что на новом месте удалось бы достичь лучших результатов, сказала Юркова.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что Калининградская область лидирует среди регионов СЗФО по росту спроса на специалистов рабочих профессий.

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