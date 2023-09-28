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В Челябинской области перед судом предстанет обвиняемый в убийстве жены и ранении ребёнка

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В Челябинской области перед судом предстанет мужчина, который убил жену и тяжело ранил ребёнка.
В Челябинской области перед судом предстанет обвиняемый в убийстве жены и ранении ребёнка
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Магнитогорска», — заявили в ведомстве.

В ноябре 2022 года в ходе бытовой ссоры мужчина нанёс жене и трёхмесячному ребёнку удары ножом. Женщина скончалась на месте. Прибывший на место участковый обезвредил нападавшего и спас младенца.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области задержали женщину, подозреваемую в убийстве восьмимесячного сына в 2008 году.

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