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Инфекционист Речник назвала вакцинацию единственным методом профилактики кори

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Главный инфекционист Ульяновской области, заведующая инфекционным отделением ЦГКБ Ульяновска Валерия Речник заявила, что единственным и надёжным методом профилактики кори является вакцинация. По её словам, если человек достиг возраста 30 лет и не знает, прививали его в детстве или нет, то нужно вакцинироваться.

Об этом сообщает mosaica.ru.

Противопоказаниями для прививки являются обострение хронических заболеваний, инфекционное заболевание, индивидуальная непереносимость.

Как отметила Речник, инкубационный период у человека с корью составляет 10—14 дней, иногда до 21 дня. У заболевшего резко повышается температура, может появиться кашель, ломота. Через три-четыре дня возникают характерные высыпания.

Ранее иммунолог Николай Крючков в беседе с радио «Комсомольская правда» выразил мнение, что COVID-19 остаётся пандемийной, а не сезонной инфекцией.

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