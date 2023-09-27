Инфекционист Речник назвала вакцинацию единственным методом профилактики кори
Об этом сообщает mosaica.ru.
Противопоказаниями для прививки являются обострение хронических заболеваний, инфекционное заболевание, индивидуальная непереносимость.
Как отметила Речник, инкубационный период у человека с корью составляет 10—14 дней, иногда до 21 дня. У заболевшего резко повышается температура, может появиться кашель, ломота. Через три-четыре дня возникают характерные высыпания.
Ранее иммунолог Николай Крючков в беседе с радио «Комсомольская правда» выразил мнение, что COVID-19 остаётся пандемийной, а не сезонной инфекцией.