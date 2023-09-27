В Челябинске открылась Межрегиональная агропромышленная выставка УрФО

В Челябинске начала работу Межрегиональная агропромышленная выставка Уральского федерального округа.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу полпредства.

Участниками мероприятий станут губернаторы регионов УрФО, представители крупнейших агрохолдингов и сельхозпредприятий.

Деловая программа включает отраслевые сессии, семинары и конференции.

«Выставка — это не только демонстрация продукции и техники, но и насыщенная деловая программа, которая предоставит возможность участникам обсудить отраслевые проблемы, установить новые долгосрочные контакты и обменяться лучшими практиками», — заявил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев.

Ранее телеканал «360» сообщал, что аграрии Подмосковья получили 3,8 млрд рублей в виде субсидий с начала года.