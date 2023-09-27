Специалист Корсакова рассказала о правилах поведения на собеседовании

Специалист по подбору персонала на производственном предприятии Екатерина Корсакова рассказала, как вести себя на собеседовании.

«Я обращаю внимание на пунктуальность кандидата, она уже о многом говорит — например, о том, насколько нам удалось заинтересовать соискателя. Плюсом будет, если он почитал о компании в интернете», — цитирует эксперта Тульская служба новостей.

По словам Корсаковой, важен и внешний вид кандидата, а также его речь. Как отметила эксперт, преимущество у тех соискателей, которые чётко отвечают, чего хотят от новой работы и какие задачи выполняли на прежней.

Корсакова также рассказала, что слишком частая смена работы насторожит рекрутера.

Кроме того, считает специалист, на собеседовании важен нейтралитет и адекватность, а с чувством юмора лучше не перебарщивать.

«Если кандидат на собеседовании спрашивает про заработную плату, ничего в этом плохого нет», — добавила она.

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