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Терапевт Хухрев назвал атеросклероз одной из причин головокружения у пожилых

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Врач-терапевт Алексей Хухрев заявил, что головокружение у пожилых людей наиболее часто может быть связано с атеросклерозом и гипертонией.

«У людей старшего возраста, как правило, головокружение чаще всего возникает вследствие гипертонической болезни, атеросклеротического поражения, когда ухудшается кровоснабжение», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, в таком случае врач может назначить какие-либо препараты для сосудов и лекарства, приводящие давление в норму.

Ещё одной возможной причиной Хухрев назвал доброкачественное позиционное головокружение.

«Если человек открыл глаза с утра, а мимо всё поехало, закружилось, его затошнило и встать невозможно — это доброкачественное позиционное головокружение, которое связано с попаданием кристалликов карбоната кальция во внутреннее ухо», — пояснил он.

Ранее врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев в беседе с НСН заявил, что на данный момент нет исследований, которые доказывали бы прямое влияние COVID-19 на развитие ожирения.

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