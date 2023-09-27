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Более 240 социально ориентированных НКО победили в конкурсе грантов мэра Москвы

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В Москве подвели итоги конкурса грантов мэра для социально ориентированных некоммерческих организаций. Поступило почти 900 заявок. Гранты получит 241 НКО.

Об этом сообщает «Утро.ру» со ссылкой на сайт мэра Сергея Собянина.

Как отметил Собянин, среди 12 номинаций больше всего победителей оказалось в категории «Молодёжь Москвы» — гранты получат 66 НКО.

Большое количество проектов наградят и в номинациях «Наше наследие» и «ЗОЖ и спорт».

«Каждый реализованный проект приносит пользу жителям города, делает Москву добрее и счастливее», — цитирует Собянина телеканал «360».

Ранее сообщалось, что поддержку на реализацию социально значимых проектов в Тверской области получат 27 НКО.

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