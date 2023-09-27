Более 240 социально ориентированных НКО победили в конкурсе грантов мэра Москвы
Об этом сообщает «Утро.ру» со ссылкой на сайт мэра Сергея Собянина.
Как отметил Собянин, среди 12 номинаций больше всего победителей оказалось в категории «Молодёжь Москвы» — гранты получат 66 НКО.
Большое количество проектов наградят и в номинациях «Наше наследие» и «ЗОЖ и спорт».
«Каждый реализованный проект приносит пользу жителям города, делает Москву добрее и счастливее», — цитирует Собянина телеканал «360».
Ранее сообщалось, что поддержку на реализацию социально значимых проектов в Тверской области получат 27 НКО.