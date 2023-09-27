Чернышенко и Решетников поздравили представителей туротрасли со Всемирным днём туризма

Зампред правительства России Дмитрий Чернышенко и министр экономического развития Максим Решетников поздравили представителей туротрасли и путешественников со Всемирным днём туризма.

Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на сайт правительства.

«Туризм — один из ключевых драйверов экономики. Он формирует 2,6% ВВП. Благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» и принятым мерам поддержки бизнеса этот показатель сможем увеличить до 4,5% ВВП. Правительство за последние годы увеличило финансирование туризма почти в 14 раз», — заявил Чернышенко.

По его словам, на реализацию задач нацпроекта в 2021—2023 годах выделено более 150 млрд рублей из федерального бюджета.

Со своей стороны, Решетников отметил, что, благодаря работникам туриндустрии, путешествия по стране становятся одним из главных катализаторов экономического роста.

«Туризм стимулирует развитие сразу нескольких смежных отраслей — строительной, пищевой, телекоммуникационной. Для государства и регионов инвестиции в туризм с точки зрения социально-экономического развития полностью оправданны», — сказал министр.

Как добавил Решетников, индустрия гостеприимства продолжит генерировать новые рабочие места и создавать стимулы к повышению качества городской среды и общественных пространств.

С поздравлением выступил и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, передаёт ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

«Только за прошлый год туристический поток в регион вырос на 15%, в этом году также ожидаем положительную динамику. Достижение высоких результатов было бы невозможным без профессионализма тысяч сотрудников отрасли», — говорится в поздравлении.

По словам Никитина, в регионе реализуется всё больше новых инициатив в сфере туризма.

Ранее сообщалось, что почти 80% российских туристов выбирали внутренние направления в сентябре.