Автоэксперт Едрышов допустил появление иранских моделей бюджетных машин в России

Руководитель общественного центра «Автомобилист», автоэксперт Максим Едрышов не исключил, что на отечественном рынке появятся иранские модели бюджетных машин.

«Возможно, появятся новые производители. Иран всё собирается к нам прийти с более или менее бюджетными моделями», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, это повлияет на бюджетный рынок, так как на данный момент в категории автомобилей до миллиона рублей представлена только Lada Granta.

Ранее автоэксперт Пётр Баканов заявил, что переходить на зимнюю резину нужно, когда среднесуточная температура воздуха будет ниже +4 °С.