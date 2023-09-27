Портал «Работа в России» позволит соискателям больше узнавать о работодателях

Руководитель Федеральной службы по труду и занятости Михаил Иванков рассказал, что теперь у соискателей есть возможность проверять работодателей на предмет соблюдения трудового законодательства посредством портала «Работа в России».

Сведения о компаниях, которые есть на «Работе в России» будут расширены за счёт данных о работодателях, которые содержит сервис «Банк предприятий и организаций» портала «Онлайнинспекция.рф», объяснил он в интервью «Российской газете».

Это позволит соискателю получать более широкое представление о потенциальном работодателе.

«В частности, сведения о соблюдении трудового законодательства компанией, случаях производственного травматизма на предприятии и задержке заработной платы», — уточнил Иванков.

Ранее руководитель правового департамента Конфедерации труда России, член ассоциации «Юристы за трудовые права» Олег Бабич выразил мнение, что при введении в стране системы трудовых судов дела, где работник выступает против работодателя, рассматривались бы более качественно.