Инженер Мамин посоветовал провести диагностику старого дома перед утеплением

Инженер, эксперт в области разработки проектной и технической документации Дмитрий Мамин рассказал, что прежде, чем утеплять старый дом из брёвен или бруса перед наступлением холодов, нужно сначала проверить его состояние и ликвидировать все недочёты.

Прежде всего, нужно проверить общее состояние дома: балки перекрытий, лаги пола, нижние венцы сруба, фундамент и стропильную систему, сказал специалист в беседе с газетой «Известия».

Так, в фундаменте не должно быть трещин, расслоений и перекосов, а дренажная система должна качественно отводить сточные воды. Также нужно убедиться в надлежащем состоянии подвала, стен, чердака, дымохода.

Перед утеплением дом не должен иметь дефектов, отметил Мамин. Выявленные проблемы вначале нужно устранить, и только после этого можно переходить к утеплению.

Он также посоветовал обследовать дом с помощью тепловизора. Это покажет состояние межвенцового утеплителя, утечку тепла через крышу и окна, состояние перекрытий.

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