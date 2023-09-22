На велевшего колоть пациентам физраствор онколога заведено новое дело
- РИА Новости
«В Нижегородской области установлены новые факты преступной деятельности заведующего онкологическим отделением районной больницы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что новое дело возбуждено по статье о превышении должностных полномочий.
Оно соединено в одно производство с ранее возбуждённым в отношении фигуранта делом.
Ранее стало известно, что в Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении заведующего отделением противоопухолевой лекарственной терапии. По информации СМИ, речь идёт об Олеге Тюкалове.
По версии следствия, с ноября 2022 по июль 2023 года он давал незаконные указания медперсоналу «на ввод инъекций физраствора пациентам, страдающим онкологией, либо применение противоопухолевых и иммуностимулирующих препаратов в уменьшенной дозировке путём доведения до необходимого объёма с использованием физраствора».
Обвиняемый арестован.