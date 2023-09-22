Эндокринолог Барредо назвала плохой пример родителей одной из причин детского ожирения

Эндокринолог Алёна Барредо рассказала о причинах детского ожирения. По её словам, они могут быть разными, среди них — неверная модель питания родителей.

«Также влияет их загруженность компьютерами и телефонами во время приёма пищи, из-за чего они переедают. Сниженная физическая активность, конечно же, тоже влияет на набор массы тела», — заявила Барредо в беседе с НСН.

По её словам, ещё одна причина — питание, избыточно богатое углеводами.

Ранее врач-терапевт группы компаний BestDoctor Вероника Лисицкая в беседе с газетой «Известия» рассказала о метеозависимости.