Эндокринолог Барредо назвала плохой пример родителей одной из причин детского ожирения
«Также влияет их загруженность компьютерами и телефонами во время приёма пищи, из-за чего они переедают. Сниженная физическая активность, конечно же, тоже влияет на набор массы тела», — заявила Барредо в беседе с НСН.
По её словам, ещё одна причина — питание, избыточно богатое углеводами.
Ранее врач-терапевт группы компаний BestDoctor Вероника Лисицкая в беседе с газетой «Известия» рассказала о метеозависимости.