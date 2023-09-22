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Терапевт Хухрев рассказал о мерах профилактики инфаркта в пожилом возрасте

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Врач-терапевт Алексей Хухрев заявил, что для профилактики инфаркта в пожилом возрасте прежде всего нужно отказаться от вредных привычек.
Терапевт Хухрев рассказал о мерах профилактики инфаркта в пожилом возрасте
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«По возможности нужно следить за своим весом, больше двигаться, регулярно заниматься физкультурой, контролировать давление, аккуратно пить таблетки, которые выписал врач, высыпаться, если получается», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, стрессовые ситуации способны повышать давление, поэтому желательно как можно меньше нервничать.

Ранее врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) доктор медицинских наук Владимир Неронов в беседе с газетой «Известия» заявил, что рацион пожилого человека должен учитывать возрастные изменения. По его словам, нежелательно употреблять «сложные продукты» и блюда с многокомпонентными ингредиентами, в том числе солянку и пиццу.

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