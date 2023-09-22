Терапевт Хухрев рассказал о мерах профилактики инфаркта в пожилом возрасте

Врач-терапевт Алексей Хухрев заявил, что для профилактики инфаркта в пожилом возрасте прежде всего нужно отказаться от вредных привычек.

«По возможности нужно следить за своим весом, больше двигаться, регулярно заниматься физкультурой, контролировать давление, аккуратно пить таблетки, которые выписал врач, высыпаться, если получается», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, стрессовые ситуации способны повышать давление, поэтому желательно как можно меньше нервничать.

Ранее врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) доктор медицинских наук Владимир Неронов в беседе с газетой «Известия» заявил, что рацион пожилого человека должен учитывать возрастные изменения. По его словам, нежелательно употреблять «сложные продукты» и блюда с многокомпонентными ингредиентами, в том числе солянку и пиццу.