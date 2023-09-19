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Минобрнауки России запускает среди вузов всероссийскую акцию «#VCамоеСердце»

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Минобрнауки России запускает среди вузов всероссийскую патриотическую акцию «#VCамоеСердце».

Посвящённый Дню народного единства проект стартует 20 сентября.

Он объединит лучшие вузовские практики по сохранению культурного наследия и поможет развитию и укреплению межнациональных отношений.

Как уточнили в Минобрнауки России, с 20 сентября по 4 ноября российские университеты могут размещать на официальных ресурсах и площадках творческие материалы с официальным хештегом акции #Vсамоесердце.

Работы будут оцениваться в следующих номинациях: видеоролик (до трёх минут); фоторепортаж (до 10 фото); пост в социальных сетях / статья (до 2 тыс. знаков с пробелами).

Итоги конкурса будут подведены 10 ноября. Лучшие материалы разместят на официальных ресурсах министерства, победители также будут отмечены благодарностями.

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