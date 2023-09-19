На картах «Москвёнок» появились картины известных художников

В столице вышел восьмой выпуск карт «Москвёнок», на них появились картины известных художников.

Об этом информирует «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра и правительства столицы.

В пресс-службе столичного департамента информационных технологий сообщили, что на картах изображены «Девочка с персиками» Валентина Серова, «Сын человеческий» Рене Магритта и «Крик» Эдварда Мунка.

Новых карт для первоклассников выпустили более 550 тыс.

Ранее сообщалось, что в Москве по случаю юбилея концертного зала «Зарядье» в продаже появились праздничные проездные билеты «Тройка».