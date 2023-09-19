На картах «Москвёнок» появились картины известных художников
Об этом информирует «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра и правительства столицы.
В пресс-службе столичного департамента информационных технологий сообщили, что на картах изображены «Девочка с персиками» Валентина Серова, «Сын человеческий» Рене Магритта и «Крик» Эдварда Мунка.
Новых карт для первоклассников выпустили более 550 тыс.
Ранее сообщалось, что в Москве по случаю юбилея концертного зала «Зарядье» в продаже появились праздничные проездные билеты «Тройка».