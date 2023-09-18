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Терапевт Бурнацкая посоветовала пожилым людям соблюдать режим сна осенью

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Врач-терапевт высшей категории, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая рассказала, как поддержать иммунитет осенью в пожилом возрасте.

В беседе с изданием «Вести Подмосковья» эксперт отметила, что из-за недостатка солнечного света может снижаться уровень витамина D.

По словам Бурнацкой, при отсутствии противопоказаний желательно сделать прививку от гриппа.

Также рекомендуется соблюдать режим сна и следить за своим рационом.

«Пища должна быть разнообразная и более калорийная, чем летом. При отсутствии индивидуальных противопоказаний можно добавить в меню продукты, компенсирующие нехватку витамина D (жирная рыба, икра, печень трески, говяжья печень, сыры, молочные продукты) и кальция (сыр, молоко, орехи, шпроты, сухофрукты, овощи, зелень)», — сказала врач.

Ранее психолог Андрей Гуляев, член Профессиональной психотерапевтической лиги и Европейской ассоциации психотерапевтов, в беседе с НСН объяснил, что психологические проблемы могут стать причиной набора веса.

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